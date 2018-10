SMER-SD PRIPRAVIL NÁVRH, ABY ŽENY MOHLI ÍSŤ DO DÔCHODKU SKÔR

Na archívnej snímke Robert Fico. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - Koaličný Smer-SD spolu s rezortom práce pripravil pozmeňujúci návrh k zastropovaniu dôchodkového veku. Majú sa ním zvýhodniť ženy, ktoré by mohli za výchovu detí odísť do dôchodku skôr. O tom, o koľko skôr by mohli odísť ženy do dôchodku a akým spôsobom, chce strana rokovať s opozičnými poslancami. Avizoval to predseda Smeru-SD Robert Fico. Strana totiž na definitívne schválenie ústavného zákona potrebuje aj hlasy opozície.