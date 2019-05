Envirorezort: Bez opeľovačov by v obchodoch chýbali mnohé potraviny

Na snímke sprava podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László Sólymos, výkonný riaditeľ spoločnosti Tesco Stores SR Martin Kuruc počas tlačovej konferencie na tému "Ako by vyzeral obchod, ak by vymizli včely" 22. mája 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 22. mája (TASR) - Biodiverzita aj hmyz sú pre ľudí životne dôležité. Za uplynulých 300 rokov sa zvýšila produkcia potravín, ktoré sú závislé od opeľovačov, o 300 percent, avšak efektivita produkcie klesá najmä vzhľadom na klesajúci počet týchto organizmov. Uviedla to generálna riaditeľka sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny na Ministerstve životného prostredia (MŽP) SR Katarína Butkovská pri príležitosti Svetového dňa včiel 20. mája a Medzinárodného dňa biodiverzity 22. mája.Envirorezort si medzinárodné dni pripomenul v hypermarkete v Bratislave. Symbolicky medzi prázdnymi regálmi. Bez práce opeľovačov by na pultoch chýbalo ovocie, zelenina, koreniny, oleje, ovocné šťavy, džúsy, kakao, všetky výrobky s cukrom, kvalitné mäso, mak, káva, čaj, horčica, víno, pivo, medové produkty, oblečenie z bavlny či výrobky z kaučuku.uviedol minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). "Na druhej strane, až takmer 75 percent plodín závisí práve na opeľovačoch. Tam, kde klesá populácia opeľovačov, plodiny dosahujú menší rast a vykazujú horšiu stabilitu," pripomenul Sólymos.Opeľovače sú neoddeliteľnou súčasťou zdravých ekosystémov, majú významnú úlohu pre udržateľné poľnohospodárstvo a výrobu potravín. Voľne žijúce a domestikované opeľovače prispievajú aj k ochrane biodiverzity, teda prírodnej rozmanitosti, čím pomáhajú k zdravému životnému prostrediu a k zdraviu obyvateľstva.Ochranu opeľovačov rezort životného prostredia zakotvil do Envirostratégie 2030, ktorú vo februári schválila vláda. Minister životného prostredia László Sólymos zároveň uviedol, že na zachovanie biodiverzity bola vyhlásená výzva za 22 miliónov eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia. O podporu sa môžu uchádzať aj projekty venujúce sa zachovaniu biodiverzity, projekty budovania zelenej infraštruktúry, vrátane kvitnúcich medonosných lúk a pásov.