Pellegrini: Pripravme sa, že viac sa bude vyrábať vo virtuálnom svete

Paríž 22. mája (TASR) – Moderné technológie sú budúcnosťou, musia však ľuďom slúžiť. Musíme byť pripravení na to, že hodnoty sa budú stále viac vyrábať vo virtuálnom svete. Na ministerskom zasadnutí Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorému Slovensko tento rok predsedá, to uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).Na moderné technológie ako na budúcnosť sa podľa neho musí pripraviť aj Slovensko.podotkol Pellegrini.Upozornil však, že ľudia sa nemôžu stať otrokmi technológií.zdôraznil predseda slovenskej vlády.Podobný názor má aj generálny tajomník OECD Ángel Gurría.skonštatoval, pričom týkať sa to môže napríklad oblasti vzdelávania, zdravotníctva alebo aj daní.Za tému predsedníctva si Slovensko zvolilo využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy. Na zasadnutí sa hovorilo aj o umelej inteligencii. Pellegrini poukázal na to, že pri jej vývoji je potrebné urobiť všetko pre to, aby algoritmy neboli v budúcnosti schopné niekoho diskriminovať alebo vyčleniť z digitálneho priestoru tak, aby nemal prístup k technológiám.Podľa slovenského premiéra je nutné hovoriť o novom zriadení, ktoré nazýva digitálny humanizmus.priblížil.Na stretnutí sa zároveň prijalo odporúčanie o umelej inteligencii. OECD a partnerské krajiny tak súhlasili s tým, že budú dodržiavať medzinárodné štandardy s cieľom zabezpečiť, že všetky systémy umelej inteligencie budú bezpečné aj dôveryhodné. Zámerom je tiež viesť vlády, organizácie i jednotlivcov v budovaní takých systémov umelej inteligencie, ktoré budú v prvom rade slúžiť záujmom ľudí.(osobitná spravodajkyňa TASR Alžbeta Halmová)