Envirorezort by mal mať v roku 2019 k dispozícii 541 miliónov eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR by malo mať v roku 2019 k dispozícii 541 miliónov eur. Rozpočtové prostriedky by pritom mali tvoriť vyše 85 miliónov eur, zvyšných 455 miliónov eur predstavujú výdavky EÚ a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 celkové výdavky stúpnu o 180 percent. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.vysvetľuje MF. Výdavky na tovary a služby ostávajú približne rovnaké, osobné výdavky zohľadňujú valorizáciu miezd.Najviac majú rásť kapitálové výdavky, o 108 percent. Sú v nich zahrnuté výdavky na výkup pozemkov v chránených oblastiach na základe predkupného práva a tiež pokrytie potrieb na rekonštrukcie a obnovu majetku štátu jednotlivých príspevkových organizácií.Výdavky MŽP sú rozdelené do deviatich kategórii podľa oblastí, do ktorých smerujú. Ide o vodné hospodárstvo, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, riadenie rizík v súvislosti so zmenou klímy, energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo, administratíva, podpora IT systémov a inštitucionálna podpora.Najväčšie zvýšenie výdavkov, o 238 percent, sa očakáva v oblasti vodného hospodárstva.uvádza MF.