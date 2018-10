Interpol: Zmiznutie nášho šéfa je vecou čínskych a francúzskych úradov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 5. októbra (TASR) - Medzinárodná policajná organizácia Interpol reagovala v piatok na správy o zmiznutí svojho prezidenta Meng Chung-weja vyhlásením, že je to záležitosť čínskych a francúzskych úradov.," citovala z vyhlásenia Interpolu agentúra DPA. Policajná organizácia potvrdila len to, že si je vedomá správ o zmiznutí Meng Chung-weja.uvádza sa vo vyhlásení organizácie.Agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje z francúzskej polície v piatok informovala, že francúzska polícia začala vyšetrovať zmiznutie prezidenta Meng Chung-weja.Nezvestnosť šéfa Interpolu nahlásila jeho manželka, ktorá žije vo francúzskom meste Lyon, kde sa nachádza hlavné sídlo organizácie. O svojom manželovi nemá správy od konca septembra, keď odletel do rodnej Číny.Meng Chung-wej má 64 rokov a v minulosti pôsobil ako námestník čínskeho ministra verejnej bezpečnosti a predtým ako riaditeľ pobrežnej stráže.Funkcie prezidenta Interpolu sa ujal v novembri 2016, mandát mu vyprší v roku 2020. V Lyone žil spolu s manželkou a dvoma deťmi.Do Číny odcestoval 29. septembra. Príbuzní sa s ním odvtedy nedokázali skontaktovať, píše britský denník The Independent.