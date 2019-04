Envirorezort: Hranice karpatských pralesov stihneme vytíčiť v termíne

László Sólymos, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR nevidí dôvod, pre ktorý by nebolo možné stihnúť definovanie hraníc Karpatských bukových pralesov zapísaných v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva v požadovanom termíne. Pre TASR to uviedol hovorca MŽP Tomáš Ferenčák, podľa ktorého ide o prioritu rezortu. Termínom by mal byť 1. december, keď má Slovensko UNESCU predložiť novú správu o stave lokality.Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR zas podľa hovorcu pripravuje návrh integrovaného manažmentového plánu pre toto územie. Jeho prípravu koordinuje aj s ďalšími krajinami, ktoré sú súčasťou lokality svetového dedičstva. Integrovaný plán starostlivosti by podľa podkladov na minuloročné zasadnutie Výboru svetového dedičstva UNESCO malo Slovensko dokončiť do augusta.Koncom minulého roka minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) zdôrazňoval, že o definovaní hraníc musí rozhodnúť vláda. Časť pozemkov v lokalite totiž spravuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR cez štátne Lesy SR a ďalšie Ministerstvo obrany SR.Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) minulý rok v lete vyhlásila, že výmera 5700 hektárov v projekte bola nezmyselná, lebo niektoré časti nemajú charakter pralesa. Reálne výmery tiež podľa nej nesedeli s výmerami v textovej a tabuľkovej časti. Sólymos, naopak, tvrdil, že menšia rozloha by bola na škodu pre prírodu aj reputáciu Slovenska v zahraničí.UNESCO na 42. zasadnutí výboru svetového dedičstva v Bahrajne Slovensko vyzvalo na čo najskoršie spresnenie hraníc a legislatívnu ochranu Karpatských bukových pralesov. Slovensko bude musieť predložiť novú správu o stave lokality 1. decembra 2019. Hranice však mala obsahovať už predchádzajúca správa, ktorú Slovensko predložilo 1. februára 2018.Karpatské bukové pralesy na Slovensku a Ukrajine pribudli do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva v roku 2007. Do zoznamu UNESCO sa zapísalo desať pralesových lokalít. Z nich štyri sú na území Slovenska - lokality Stužica, Havešová, Rožok a Vihorlat. Pralesy sú reťaz ostrovov pôvodného lesa, ktorý rástol tisícky rokov. Celá lokalita pozostáva zo 78 komponentov vrátane slovenských, ktoré sa nachádzajú na území 12 európskych štátov.