K ZODPOVEDNOSTI ZA ÚTOKY NA SRÍ LANKE SA PRIHLÁSIL ISLAMSKÝ ŠTÁT

Armádni vojaci hliadkujú pred kostolom sv. Antona v Colombe na Srí Lanke 22. apríla 2019. Foto: TASR/AP

Kolombo 23. apríla - K zodpovednosti za samovražedné bombové útoky, ktoré si na Srí Lanke vyžiadali viac než 320 ľudských životov, sa v utorok prihlásila skupina Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra AFP.

Žena s dieťaťom, ktorá žije blízko kostola sv. Antona, uteká sa skryť po explózii zaparkovaného vozidla neďaleko kostola sv. Antona v Kolombe na Srí Lanke 22. apríla 2019. Foto: TASR/AP

Na snímke žena narieka pred márnicou v Kolombe na Srí Lanke 21. apríla 2019. Foto: TASR/AP

Muži nesú rakvy s pozostatkami obetí nedeľňajších výbuchov počas pohrebu v srílanskom meste Negombo v utorok 23. apríla 2019. Foto: TASR/AP

Celkovo 45 detí zahynulo a ďalšie desiatky utrpeli zranenia pri nedeľných samovražedných útokoch na Srí Lanke. V utorok o tom informoval Detský fond OSN (UNICEF) so sídlom vo švajčiarskej Ženeve.Najmladšie z 13 detí, ktoré zomreli v meste Battikalóa, malo 18 mesiacov, uviedol hovorca UNICEF Christophe Boulierac. V meste Negombo, pri výbuchu v Kostole sv. Šebastiána, zahynulo 27 detí.Okrem nich úrady potvrdili aj smrť piatich detí zo zahraničia, napísala tlačová agentúra DPA."Žiadne dieťa by nemalo zažiť takúto srdcervúcu situáciu a žiaden rodič by nemal navždy stratiť dieťa za takýchto hrozných okolností," povedal Boulierac a dodal, že pri útokoch prišlo tiež mnoho detí o rodičov.Počet obetí na životoch, ktoré si vyžiadali bombové útoky na Srí Lanke, sa zvýšil už na 310. Informoval o tom v utorok ráno hovorca srílanskej polície s tým, že utŕženým zraneniam podľahlo v noci na utorok viacero osôb. Zranených podľa jeho slov naďalej zostáva približne 500 ľudí.K výbuchom došlo v troch luxusných hoteloch (v meste Kolombo a blízkom okolí) a troch katolíckych kostoloch v metropole a v mestách Negombo a Battikalóa. Bomby explodovali aj na dvoch ďalších miestach v Kolombe. Okrem spomínaných útokov sa ďalší samovražedný útočník odpálil počas razie v dome, v ktorom sa nachádzali podozriví, pričom zahynuli traja policajti.Polícia dosiaľ zadržala v súvislosti s útokmi 40 osôb a je medzi nimi aj jeden Sýrčan, uviedla agentúra Reuters.Z doterajšieho vyšetrovania samovražedných bombových útokov vyplýva, že boli "odplatou za novozélandský Christchurch". Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na štátneho tajomníka srílanského ministerstva obrany Ruvana Vidževardeneho."Predbežné vyšetrovanie ukázalo, že to, čo sa stalo (v nedeľu) na Srí Lanke, bolo odplatou za útok voči moslimom v Christchurchi," uviedol Vidževardene v parlamente.Pätnásteho marca zaútočil 28-ročný Austrálčan a samozvaný belošský rasista Brenton Tarrant automatickými zbraňami v mešite Al Noor v centre Christchurchu a vzdialenejšej mešite Linwood. Muž zastrelil 50 ľudí a ďalšie desiatky zranil.