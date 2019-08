Envirorezort o komunitnom kompostovisku: Treba súhlas majiteľa pozemku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. augusta (TASR) - Pred zriadením komunitného kompostoviska je vhodné získať súhlas vlastníka pozemku, kde bude kompostovisko stáť. Súhlasiť by mala aj nadpolovičná väčšina domácností, ktorých sa zriadenie kompostoviska bezprostredne dotýka. Predísť tak možno prípadným problémom v budúcnosti, radí Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, ktoré k problematike vydalo aj leták.Dôležité je tiež zvážiť vhodné umiestnenie kompostoviska. Nemalo by tvoriť prekážku na ceste ani byť v bezprostrednej blízkosti detských ihrísk a športovísk. Nevhodnými miestami na kompostovisko sú tiež ochranné pásma vodného zdroja i zaplavené a zamokrené pozemky.Občania by mali myslieť aj na zabezpečenie kompostoviska pred hlodavcami či inými zvieratami. Hrozbou sú tiež vandali, pripomína ďalej ministerstvo.Podľa envirorezortu je vhodné určiť si človeka, ktorý bude za kompostovanie zodpovedný." radí ministerstvo.Ak komunitné kompostovanie reguluje miestne Všeobecne záväzné nariadenie o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade (VZN), rezort odporúča riadiť sa týmto ustanovením.Komunitné kompostovanie vykonáva skupina ľudí alebo domácností s cieľom spoločne kompostovať vlastné biologické odpady. Podľa rezortu ide o výborný a jednoduchý spôsob, ako eliminovať odpad. Vhodný je pre obyvateľov, ktorí majú malé záhrady alebo žijú v bytových domoch. Ako uvádza ministerstvo, okrem zníženia odpadu je výhodou aj získanie kvalitného hnojiva.