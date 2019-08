Od pondelka budú opravovať Roľnícku a Tomášikovu ulicu v Bratislave

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. augusta (TASR) – Mesto Bratislava plánuje od pondelka (5. 8.) začať opravovať Tomášikovu ulicu v mestskej časti Nové Mesto. Opravovať bude postupne obidva jazdné pruhy, premávka v tomto smere však bude zabezpečená. Predpokladané ukončenie prác je 1. septembra.informuje na svojom webe mestská časť Nové Mesto. Pri oprave odfrézujú asfaltovú vrstvu vozovky a položia nový asfaltový kryt.podotkla samospráva.Od pondelka do 1. septembra sa začne aj plánovaná oprava časti Roľníckej ulice v mestskej časti Vajnory, a to v úseku od križovatky s Rybničnou ulicou po križovatku s Baničovou ulicou. "spresňuje mestská časť Vajnory na svojom webe. Doprava bude usmernená prenosným dopravným značením. Premávka MHD má byť obmedzená minimálne. Zriadená bude náhradná zastávka Miestny úrad Vajnory v smere do Vajnôr, a to na Osloboditeľskej ulici. Oprava je realizovaná hlavným mestom.