Envirorezort: Sanácia vrakunskej skládky je otázkou mesiacov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júla (TASR) - Stavebné rozhodnutie pre projekt sanácie bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova je podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR pravdepodobne otázkou niekoľkých mesiacov. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu Tomáš Ferenčák s tým, že proces zdržujú aj niektorí občania.priznal hovorca. Termín vydania stavebného rozhodnutia podľa neho záleží od toho, či územné rozhodnutie bude napadnuté účastníkmi konania a či bude rozhodovať druhostupňový stavebný úrad.Bez stavebného povolenia nie je možné začať s ďalšími prácami. Prvou fázou prác v teréne bol doplnkový geologický prieskum, na ktorý nie sú potrebné rozhodnutia.priblížil Ferenčák.Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren vo štvrtok (11. 7.) na sociálnej sieti informoval, že už podpísal územné rozhodnutie.skonštatoval v tejto súvislosti.Sanácia skládky sa má realizovať metódou enkapsulácie. Vybudovať sa má podzemná tesniaca stena, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Súčasťou sanácie má byť aj čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky. Sanácia skládky by mala stáť 34,1 milióna eur, práce by sa mali skončiť najneskôr v júni 2023.Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia.Prieskum ukázal, že do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy. Kontaminačným mrakom je podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR zasiahnutá Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov. Rezort preto vyzval obyvateľov týchto bratislavských mestských častí, aby nepoužívali vodu zo studní na polievanie koreňovej a listovej zeleniny, kúpanie, sprchovanie či napúšťanie bazénov. Zdroj pitnej vody na Žitnom ostrove v súčasnosti ohrozený nie je.