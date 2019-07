NATO je znepokojené dodávkou prvých súčastí systému S-400 Turecku

Zástavy členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO), ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 12. júla (TASR) - Severoatlantická aliancia v piatok vyjadrila svojev súvislosti s tým, že Turecko si prevzalo prvú dávku komponentov ruského protiraketového systému S-400. Uviedla to agentúra AFP.uviedol pre AFP nemenovaný predstaviteľ NATO.dodal.Spojené štáty sa obávajú, že ak Turecko ako člen NATO integruje ruský systém S-400 do svojich obranných systémov, vznikne riziko, že k citlivým údajom o bojovom lietadle F-35 sa môže dostať Rusko.Mark Esper, ktoré americký prezident Donald Trump nominoval za šéfa Pentagónu, sa koncom júna v Bruseli stretol s tureckým ministrom obrany, aby ho upozornil na uvedené obavy. USA pohrozili Turecku, že ho vyčlenia z programu vývoja F-35, ak Ankara do 31. júla nezruší nákup systému S-400. V praxi to bude znamenať, že tureckí vojenskí piloti budú musieť prerušiť výcvikový kurz a opustiť územie Spojených štátov.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan však odmietol ustúpiť od dohody s Ruskom a vyjadril presvedčenie, že Ankara nebude čeliť žiadnym sankciám zo strany USA.(spravodajca TASR Jaromír Novak)