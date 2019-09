Envirorezort vypracováva stanovisko k rozšíreniu skládky Kúdelník

Na snímke pohľad na časť skládky tuhého komunálneho odpadu Kúdelník II a mesto Spišská Nová Ves 24. septembra 2019. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišská Nová Ves 24. septembra (TASR) – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v súčasnosti vypracováva záverečné stanovisko k rozšíreniu skládky odpadov Kúdelník II neďaleko Spišskej Novej Vsi. TASR to potvrdil hovorca rezortu Tomáš Ferenčák s tým, že navrhovateľ v zmysle konania EIA doručil ministerstvu odborný posudok, o čom budú teraz informovať účastníkov konania.Mária Jasečková zo spoločnosti Brantner Nova, ktorá je prevádzkovateľom skládky a žiada o jej rozšírenie, uviedla, že v rámci procesu EIA sa zhotovujú dokumentácie pre posudzovanie v dvoch stupňoch. „“ ozrejmila Jasečková s tým, že následne na základe rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti určeného MŽP spoločnosť pristúpila k vypracovaniu správy o hodnotení. Bolo pritom potrebné rozpracovať okruhy otázok súvisiacich s navrhovanou činnosťou. Správu o hodnotení navrhovanej činnosti predložili rezortu vlani.Rezort zaslal správu o hodnotení na zaujatie stanoviska podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostrediu povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutej obci a zároveň zverejnilo správu prostredníctvom svojho webového sídla. V decembri minulého roka sa okrem toho konalo aj verejné prerokovanie zámeru na pôde mesta Spišská Nová Ves. „doplnila Jasečková.V súvislosti so zámerom rozšíriť skládku rozpracovali niektoré oblasti podľa ministerstvom stanoveného rozsahu hodnotenia. Napríklad sa doplnil inžiniersko–geologický prieskum a tiež sa zapracovali pripomienky, ktoré v rámci procesu posudzovania boli vznesené.skonštatovala Jasečková.Vzhľadom na blízkosť Slovenského raja sa k procesu EIA vyjadrovala aj správa národného parku, ktorá z hľadiska ochrany prírody a krajiny voči zväčšeniu kapacity námietky nemala. Ochranári však upozornili na rozširovanie ľahkých odpadov ďaleko za hranice skládky pri silnejšom vetre, čo nedokázalo eliminovať ani zvýšenie oplotenia. Zároveň zdôraznili problém zápachu.Plocha rozšírenia skládky je o približne 39.500 štvorcových metrov. Pripravené alternatívy sa však netýkali plochy rozšírenia, ale objemu skládky. Jasečková upozornila, že o týchto alternatívach ešte nie je rozhodnuté. Prevádzkovateľ skládky však predpokladá, že kapacita bude po jej rozšírení stačiť do roku 2035. „zdôraznila Jasečková s tým, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov sa v Spišskej Novej Vsi pohybuje na úrovni takmer 60 percent.Skládka odpadov Kúdelník II bola navrhnutá a vybudovaná v súlade s Programom odpadového hospodárstva mesta Spišská Nová Ves a príslušného okresu ako regionálna skládka. Okrem Spišskej Novej Vsi slúži aj pre obyvateľov okresov Levoča, Gelnica a čiastočne okresu Poprad, teda na skládkovanie komunálnych odpadov približne pre 260.000 obyvateľov.