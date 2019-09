SLOVCA vydala vzorový dokument pre investície kapitálu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. septembra (TASR) - Členovia SLOVCA (Slovak Venture Capital and Private Equity Association) sa aktívne zapájajú do príprav publikácií na podporu rizikového kapitálu a súkromného kapitálu v strednej a východnej Európe. Jej pracovnej skupine Legal and Tax Committee (LTC), sa v priebehu augusta podarilo sfinalizovať komplexný dokument pre účely transakcií na Slovensku.Modelový Term Sheet sa usiluje o zosúladenie najlepšej medzinárodnej praxe dokumentovania investícií kapitálu s realitou a právnym rámcom fungovania slovenských obchodných spoločností. Vzorový dokument má mať, podľa očakávaní, veľký prínos pre lokálny trh. Je prvým vzorovým dokumentom pripraveným špeciálne pre investície do akcií a obchodných podielov slovenských cieľových spoločností, pričom zohľadňuje slovenský právny a daňový režim. Vzorový dokument je možné využívať nielen pre investície rizikového kapitálu (venture capital), ale s úpravami aj pre investovanie zo strany anjelských investorov a private equity fondov. Jeho funkciou je sumarizovať všetky podstatné komerčné a právne prvky komerčnej dohody medzi zakladateľmi cieľovej spoločnosti, jej ostatnými existujúcimi akcionármi a vstupujúcim investorom tak, aby po podpise Term Sheetu mohli byť základné parametre rozvité vo väčšom detaile v právne záväznej zmluvnej dokumentácii.zdôrazňuje Lukáš Michálik, partner slovenskej advokátskej kancelárie Hamala Kluch Víglaský.Dokument v slovenskej, ako aj v anglickej verzii je voľne dostupný na web stránke SLOVCA a na jeho využitie či úpravy pre potreby konkrétnej transakcie nie je potrebný osobitný súhlas.