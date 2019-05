Envirorezort zakáže jednorazové plasty

Na archívnej snímke minister životného prostredia László Sólymos. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 8. mája (TASR) - Odpad, ktorý bol vyzbieraný oddelene na účely opätovného využitia a recyklácie, bude zakázané spaľovať. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú Ministerstvo životného prostredia predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Novela obsahuje aj prisľúbený zákaz niektorých jednorazových plastov, o ktorom šéf rezortu László Sólymos (Most-Híd) hovoril v apríli.Zmeny čakajú aj obce, ktoré si uplatňujú výnimku a neumožňujú svojim obyvateľom separovať bioodpad. Od roku 2023 by výnimky nemali byť možné. "vysvetľuje rezort.Novela tiež od roku 2021 zakazuje uvádzať na trh plastové taniere, príbory, miešadlá na nápoje, slamky, paličky z balónov, vatové tyčinky do uší, nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, nápojové obaly a poháre z expandovaného polystyrénu.dodalo ministerstvo.