Pompeo pricestoval do Británie, stretne sa s Mayovou i Huntom

Mike Pompeo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 8. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo pricestoval v stredu na návštevu Británie, kde hodlá podporiť postbrexitový" medzi Spojenými štátmi a Britániou.Pompeo prišiel do Londýna po neohlásenej návšteve Iraku, kde vysvetľoval bezpečnostné obavy USA na pozadí zvýšenej aktivity Iránu, informuje tlačová agentúra Reuters.Irán v stredu oznámil dvojmesačné ultimátum adresované zvyšným signatárom jadrovej dohody z roku 2015 a vyzval ich na implementáciu príslušných záväzkov po tom, ako USA od tejto dohody presne pred rokom odstúpili.Americká armáda v utorok uviedla, že strategické bombardéry typu B-52 podporia sily, ktoré boli vyslané na Blízky východ ako reakcia na to, čo administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa označila za "" hrozieb zo strany Iránu voči americkým silám nachádzajúcim sa v danom regióne." povedal Pompeo s tým, že podľa amerických tajných služieb boli útokyPompeo sa v Londýne stretne s britskou premiérkou Theresou Mayovou, ktorá zápasí s tri roky trvajúcou politickou krízou týkajúcou sa odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Šéf americkej diplomacie sa stretne aj so svojím britským rezortným náprotivkom Jeremym Huntom.Pompeo sa v utorok v Bagdade stretol s irackým prezidentom Barhamom Sálihom a premiérom Ádilom Abdalom Mahdím. Poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť John Bolton v nedeľu oznámil, že presun americkej lietadlovej lode USS Abraham Lincoln a jednotky bombardérov na Blízky východ má byť pre Irán varovaním.