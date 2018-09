Envirostratégia je bližšie k schváleniu, zamestnávatelia majú výhrady

László Sólymos, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) - Stratégia environmentálnej politiky Slovenska do roku 2030, známa ako Envirostratégia 2030, prešla strategickým posudzovaním a v stredu vstúpila do medzirezortného pripomienkového konania. Podnikatelia a zamestnávatelia sa zhodujú, že dlhodobá vízia v oblasti životného prostredia je potrebná. K jej konkrétnej podobe však majú niekoľko výhrad.vyhlásil Miroslav Kiraľvarga, prezident Republikovej únie zamestnávateľov.Pridáva sa aj Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500.povedal. V rámci medzirezortného pripomienkového konania chce klub navrhnúť niekoľko zmien.Medzi hlavné témy Envirostratégie 2030 patria zvýšenie ochrany najvzácnejších prírodných lokalít, podpora obehovej ekonomiky, odstránenie environmentálne škodlivých dotácií, zavádzanie množstvového zberu a motivačného systému poplatkov za odpad.uviedol minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).Tvorbu Envirostratégie 2030 koordinoval Inštitút environmentálnej politiky pri Ministerstve životného prostredia SR. Prvý návrh zverejnil v decembri minulého roka. Podieľalo sa na ňom 160 odborníkov z rezortov, odborných inštitúcií, akademickej obce, obcí a miest, podnikateľských a zamestnávateľských asociácií, ale aj mimovládnych organizácií. Do úvahy sa vzalo aj takmer 800 námetov od verejnosti. Verejnosť sa zapojila aj do procesu strategického environmentálneho hodnotenia, ktoré sa skončilo 20. augusta.