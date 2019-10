EP FIBA: Ružomberok začne v Krasnojarsku, Suja: Pokúsime sa uspieť

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Krošláková Foto: TASR - Lenka Krošláková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 9. októbra (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok vstúpia do nového ročníka Európskeho pohára FIBA v stredu 16. októbra duelom na palubovke ruského Jeniseju Krasnojarsk. Ich ďalšími súpermi v základnej D-skupine budú turecký Hatay Büyüksehir Belediye Antakya a BC Cmoki Minsk z Bieloruska.Slovenský majster vstúpil do nového súťažného ročníka s radikálne obmeneným kádrom. Z minulosezónneho majstrovského tímu chýba až sedem hráčok – Janeesa Jefferyová, Aaryn Ellenbergová, Alexandra Belušová, Zuzana Ivančáková Eglé Šikšniuté, Beáta Janoščíková a Nevena Markovičová. Na druhej strane sú v kolónke príchody štyri mená – členky slovenského národného tímu Nikola Dudášová, Michaela Feketeová-Raková, srbská reprezentantka do 20 rokov Teodora Turudičová a americká pivotka Sherise Williamsová.uviedol na stredajšej tlačovej konferencii tréner MBK Ružomberok Juraj Suja.Slovenský majster dostal mimoriadne náročnú skupinu. "