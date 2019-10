MS: Wales zdolal Fidži, spolu s Austráliou postúpil do štvrťfinále

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MS v ragby v Japonsku:

tabuľka:

1. Japonsko 3 3 0 0 87:41 14



2. Írsko 3 3 0 1 74:22 11



---------------------------------



3. Škótsko 3 2 0 1 98:27 10



4. Samoa 3 1 0 2 53:81 5



5. Rusko 4 0 0 4 19:160 0

tabuľka:

1. Anglicko 3 3 0 0 119:20 15



2. Francúzsko 3 3 0 0 79:51 13



-------------------------------------



3. Argentína 4 2 0 2 106:91 11



4. Tonga 3 0 0 3 36:86 1



5. USA 3 0 0 3 33:125 0



tabuľka:

1. Wales 3 3 0 0 101:56 14



2. Austrália 3 2 0 1 109:60 11



----------------------------------



3. Fidži 4 1 0 3 110:108 7



4. Gruzínsko 3 1 0 2 57:95 5



5. Uruguaj 3 1 0 2 47:105 4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Saitama 9. októbra (TASR) - Ragbisti Argentíny zvíťazili v stredajšom zápase MS v Japonsku nad USA 47:17 a v C-skupine obsadili konečné tretie miesto. Už skôr si v skupine zabezpečili postup do štvrťfinále zatiaľ stopercentní Angličania a Francúzi.Škóti deklasovali v A-skupine Rusko 61:0 a naďalej živia šancu na postup do vyraďovacej fázy. V tabuľke im aktuálne patrí tretia priečka, v nedeľu sa stretnú v rozhodujúcom súboji s domácim Japonskom, ktoré vyhralo všetky tri stretnutia a vedie skupinu.V D-skupine si Wales poradil s Fidži 29:17, zapísal si tretie víťazstvo a zaistil si účasť vo štvrťfinále. Spolu s ním postúpila v predstihu aj druhá Austrália. Naopak Fidži definitívne prišlo aj o poslednú šancu postúpiť a so šampionátom sa lúči.- Rusko 61:0 (21:0)- USA 47:17 (19:5)- Fidži 29:17 (14:10)