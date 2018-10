EP odobril novelu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 2. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili v utorok v Štrasburgu novelu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá sprísňuje ochranu maloletých a pravidlá pre reklamu. Smernica zavádza 30-percentné kvóty na európske videá na požiadanie.Za novú legislatívu hlasovalo 452 poslancov, 132 bolo proti a 65 sa zdržalo hlasovania. Smernica sa bude vzťahovať na prevádzkovateľov televízneho vysielania, ako aj na platformy prinášajúce zdieľané videá vrátane priamych prenosov, prípadne ponúkajúce videá na požiadanie, akými sú Netflix, YouTube alebo Facebook.Poslanci presadili, že poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb budú zodpovední za prijatie opatrení voči obsahu, ktorý podnecuje násilie, nenávisť a terorizmus, pričom obsah s bezdôvodným násilím či pornografiou bude podliehať najprísnejším pravidlám. Platformy prinášajúce zdieľané videá budú musieť rýchlo reagovať na obsah, ktorý bude užívateľmi označený ako škodlivý.Nová právna úprava nezavádza povinnosť automatického filtrovania obsahu ešte pred jeho nahratím do katalógu platformy. Parlament však trval na tom, aby mali tieto platformy povinnosť vytvoriť transparentný, efektívny a ľahko použiteľný mechanizmus, ktorý by užívateľom umožnil nahlásenie škodlivého obsahu.Súčasťou legislatívnej novely sú aj prísnejšie pravidlá týkajúce sa reklamy, umiestňovania produktov v televíznych programoch určených pre deti a obsahu dostupného prostredníctvom platforiem ponúkajúcich videá na požiadanie. Vyjednávači EP zaistili, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb nespracúvali nimi získané dáta na účely ich komerčného využitia vrátane profilovania a cielenej reklamy.Text odobrený v pléne EP upravuje aj všeobecné pravidlá týkajúce sa reklamy. Tá by mala tvoriť maximálne 20 percent denného vysielania (v čase od 06.00 do 18.00 h), pričom smernica ruší doterajšie obmedzenie trvania reklamy na 12 minút počas každej hodiny, a takisto maximálne 20 percent hlavného vysielacieho času (od 18.00 h do polnoci).Poslanci v snahe o podporu európskeho audiovizuálneho sektora a kultúrnej rozmanitosti presadili, aby 30 percent obsahu v katalógoch platforiem ponúkajúcich videá na požiadanie tvorili európske diela. Platformy videí na požiadanie by zároveň mali prispieť k rozvoju európskej audiovizuálnej produkcie, a to buď priamymi investíciami do obsahu, alebo príspevkom do vnútroštátneho fondu.Parlamentom schválený text musí pred jeho vstupom do platnosti odobriť aj Rada ministrov. Členské štáty EÚ budú mať následne 21 mesiacov na zavedenie nových predpisov do vnútroštátnej legislatívy.