Raši: Na portáli OverSi sa registrovalo v septembri 16.624 užívateľov

Bratislava 2. októbra (TASR) – V septembri sa zaregistrovalo 16.624 užívateľov na portáli oversi.gov.sk. Médiá o tom v utorok informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).Prostredníctvom portálu získali viac ako desaťtisíc výpisov z listov vlastníctva, z obchodného a živnostenského registra, dodal vicepremiér Richard Raši (Smer-SD).konštatoval vicepremiér. Od prvého septembra, kedy vstúpil do platnosti zákon proti byrokracii z dielne ÚPVII, úrady nemôžu žiadať od občanov výpisy z obchodného a živnostenského registra, ani listy vlastníctva.ÚPVII v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach počas augusta a septembra zorganizovali školenia pre garantov OverSi.dodal Raši.Pre používateľov OverSi úrad zriadil Ústredné kontaktné centrum, na ktoré sa úradníci môžu obracať v pracovných dňoch od pondelka do piatku od 8.00 do 18.00 hodiny. Každú stredu sa pracovné hodiny Ústredného kontaktného centra predlžujú až do 21.00 hodiny.Najviac sa užívatelia pýtajú, na ktoré orgány verejnej moci sa zákon proti byrokracii vzťahuje, alebo ako získajú prístup na portál. Odpovede na tieto základné otázky nájdu zamestnanci verejnej správy i na webovej stránke stopbyrokracii.sk.