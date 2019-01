EP: Slovenskí farmári čelia zastrašovaniu a útokom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 29. januára (TASR) - Európska únia berie problémy na Slovensku v oblasti korupcie ako veľmi vážne. Český poslanec Európskeho parlamentu (EP) Tomáš Zdechovský to vyhlásil v utorok v Bruseli na zasadnutí parlamentného Výboru pre kontrolu rozpočtu (CONT), počas ktorého boli predstavené závery decembrovej návštevy jeho delegácie na Slovensku, zameranej na kontrolu čerpania eurofondov v agrosektore.Podľa Zdechovského, jedného z piatich členov tejto delegácie, išlo už tretie vyslanie takejto skupiny na Slovensko v danom roku, čo ukázalo uvedený", ktorý "Dodal, že delegácia na Slovensku "", pričom spôsob vyjadrovania popredných predstaviteľov štátu označil za". Upozornil tiež na kontext návštevy - zavraždenie investigatívneho novinára Jána Kuciaka, ktorý písal o údajnom zneužívaní agrodotácií.Ako sa zmienil ďalší z členov delegácie, britský poslanec Derek Vaughan, existujú dôkazy o tom, že malí farmári a osoby, ktoré upozorňujú na neprávosti, čelia na Slovensku zastrašovaniu či dokonca fyzickému násiliu.povedal Zdechovský z politickej frakcie európskych ľudovcov (EPP/EĽS).Poukázal pritom na prípady, keď polícia nerieši napádanie poľnohospodárov na poliach i napriek prítomnosti dôkazov. Ďalším problémom je podľa neho nedostupnosť európskych dotácií pre malé a stredné podniky.Členovia delegácie podľa Zdechovského dostali následne mnoho ďalších podnetov, týkajúcich sa ďalších problémov s dotáciami, ktoré zatiaľ neboli prešetrené. "Absolútnu prioritu by mala na Slovensku dostať pozemková reforma, keďže súčasný stav vytvára medzi farmármi, občanmi a verejnou správou prostredie nedôvery, zhodnotil český europoslanec. Je tiež potrebné zamerať sa pri kontrolách na poradenskú činnosť tretích strán, kde je veľké riziko podvodov.Europoslanci z výboru CONT navštívili Slovensko v dňoch 17.-19. decembra 2018, aby preskúmali využívanie poľnohospodárskych dotácií z fondov EÚ. Nadviazali na spoločnú misiu výboru CONT s Výborom EP pre občianske slobody (LIBE), ktorá sa uskutočnila v marci 2018 po smrti Kuciaka.Úlohou Výboru EP na kontrolu rozpočtu je overovať legálnosť a efektívnosť výdavkov EÚ, podnikať kontrolné cesty do členských štátov i do tretích krajín za účelom preverenia využívania eurofondov. Zistenia výboru sú zverejnené na webovej stránke EP a berú sa do úvahy aj pri každoročnom udelení rozpočtového absolutória.