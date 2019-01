Francúzsko sa chystá repatriovať zo Sýrie džihádistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 29. januára (TASR) - Do Francúzska bude v najbližších týždňoch vrátených viac ako 130 mužov a žien, ktorí boli zadržaní v Sýrii a sú podozriví z islamského extrémizmu. Vo vysielaní spravodajskej televízie BFM o tom v utorok informoval francúzsky minister vnútra Christophe Castaner, ktorý spresnil, že repatriantov čaká vo Francúzsku súdny proces.Ide o prvý prípad, keď Francúzsko organizuje takúto rozsiahlu repatriáciu francúzskych džihádistov zo Sýrie. Vo viacerých prípadoch ide o osoby, ktoré sú francúzskym tajným službám známe z minulosti. Momentálne sú tieto osoby v internačných táboroch v Sýrii pod dohľadom kurdských militantov, informovala televízia BFM.Po návrate do Francúzska sa každým prípadom bude zaoberať sudca, ktorý rozhodne o vzatí príslušnej osoby do väzby. Táto situácia podľa Castanera nastane vo väčšine prípadov - obzvlášť vtedy, keď po danej osobe bolo vyhlásené medzinárodné pátranie.Minister dodal, že väčšina francúzskych občanov, ktorí budú vrátení zo Sýrie, je podozrivá, že vycestovala do Sýrie s cieľom bojovať v radoch extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Castaner podotkol, že v niektorých prípadoch francúzske tajné služby poznajú len bojové mená, inokedy však poznajú úplnú identitu danej osoby a často majú aj dôkazy o jej trestnej činnosti spáchanej v Sýrii.Francúzske úrady sa rozhodli pristúpiť k repatriácii francúzskych džihádistov zo Sýrie po tom, ako USA oznámili sťahovanie svojich vojakov z tejto blízkovýchodnej krajiny. Ďalším dôležitým faktorom v prospech repatriácie bola nestabilita v Sýrii. Paríž sa totiž obával, že v jej dôsledku by sa v Sýrii mohla stratiť stopa po džihádistoch pochádzajúcich z Francúzska.Ako poznamenala televízia BFM, repatriácia sa uskutoční leteckou cestou.