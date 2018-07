EP: Výbor JURI navrhuje rokovať s Radou o smernici o autorskom práve

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 2. júla (TASR) - Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre právne záležitosti (JURI) predstavil v pondelok v Štrasburgu zámer začať rokovania s Radou EÚ o konečnom znení legislatívy upravujúcej predpisy EÚ v oblasti autorského práva.Europoslanci môžu voči tomuto rozhodnutiu vzniesť námietku a požiadať, aby o rokovacom mandáte EP rozhodlo plénum, čiže všetci prítomní členovia zákonodarného zboru EÚ. Poslanci majú čas vzniesť námietky najneskôr do utorňajšej polnoci (3.7).Ak sa nájde aspoň 76 poslancov, ktorí v danom termíne vznesú námietku, o osude rokovacieho mandátu EP rozhodne plénum vo štvrtkovom hlasovaní (5.7). EP by v takom prípade hlasoval iba o potvrdení alebo zamietnutí rokovacieho mandátu z dielne výboru JURI.V prípade jeho potvrdenia bude výbor splnomocnený rokovať s Radou EÚ, v prípade jeho zamietnutia bude o znení mandátu hlasovať plénum europarlamentu v septembri Rada EÚ, čiže ministri členských štátov, spoločné stanovisko k tejto smernici ešte neprijali, rokovacia pozícia bola dosiahnutá len na úrovni veľvyslancov (COREPER).Podľa informácií Európskej aliancie tlačových agentúr (EANA) návrh smernice predložila pred dva a pol rokom Európska komisia (EK). EANA sa odvtedy usilovala o to, aby boli do textu smernice zakomponované aj posilnené práva tlačových agentúr - konkrétne o to, aby internetové vyhľadávače a agregátory platili vydavateľom za redakčný obsah, ktorý využívajú.vysvetlil spravodajca návrhu smernice EP, nemecký europoslanec Axel Voss.Europoslanci trvajú na tom, aby boli nové obmedzenia šírenia obsahu zlučiteľné so zásadami slobody prejavu na internete. Z navrhovaného rámca ochrany autorských práv by preto malo byť vylúčené napríklad prispievanie do internetových encyklopédií nekomerčného charakteru.EANA, ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.