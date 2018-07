J. Kuciak a M. Kušnírová získali in memoriam čestné občianstvo Žiliny

Na snímke sviečky a kvety na počesť zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny na Námestí SNP v Bratislave v utorok 27. februára 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Žilina 2. júla (TASR) – Žilinská radnica počas pondelkového slávnostného podujatia ocenila ľudí, ktorí významne ovplyvnili spoločenský a kultúrny život v meste. Verejné uznania a ocenenia udelili deviatim osobnostiam, z toho štyrom in memoriam, celkovo v štyroch kategóriách – Čestné občianstvo mesta Žilina, Cena mesta Žilina, Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina a Cena primátora mesta. Najvyššie ocenenie, čestné občianstvo mesta Žilina, získali in memoriam zavraždený novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová.informovala TASR hovorkyňa mesta Barbora Zigová.V kategórii Cena mesta boli ocenení traja laureáti. Za činnosť v občianskom združení Náruč – Pomoc deťom v kríze, udelil ocenenie primátor jeho zakladateľovi a výkonnému riaditeľovi Ivanovi Leitmanovi. K osobnostiam mesta sa za vytvorenie správy o pomeroch v koncentračnom tábore Osvienčim-Brzezinka zapísali in memoriam aj Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler - väzni, ktorým sa podarilo z tohto tábora ujsť.doplnila hovorkyňa.Žilinská radnica udelila aj uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta, ktoré si odniesli fotograf Jozef Feiler, sochár, maliar a umelec Štefan Pelikán a dlhoročný kronikár mesta Žilina Ján Štofko. Cena primátora mesta putuje tento rok do partnerského belgického mesta Essen. Ocenenie získal Marcel Mous za jeho prínos pri rozvíjaní priateľstva medzi mestami Žilina a Essen a medzi Slovenskom a Belgickom.povedal primátor mesta Igor Choma.Žilinská radnica oceňuje významné osobnosti alebo kolektívy každý rok. Možnosť navrhnúť laureátov na ocenenia mohli aj samotní Žilinčania. Celkovo bolo nominovaných 48 osobností a kolektívov, z ktorých porota hlasovaním vybrala uvedených deväť mien.