EP žiada sankcie pre krajiny nerešpektujúce pravidlá pre vývoz zbraní

Brusel/Štrasburg 14. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa v stredu v Štrasburgu zhodli na tom, že systémové porušovanie pravidiel EÚ týkajúcich sa kontroly vývozu zbraní by sa malo riešiť prostredníctvom sankcií.EP v správe pre médiá upozornil, že členské štáty EÚ systematicky porušujú pravidlá, ktoré stanovujú kritériá pre to, kto môže získať licenciu na vývoz zbraní, aj napriek tomu, že sa na týchto pravidlách spoločne dohodli. Europoslanci preto žiadajú zavedenie mechanizmu na presadzovanie sankcií voči tým členom EÚ, ktorí porušujú pravidlá. Za uznesenie o prísnejšej kontrole vývozu zbraní sa vyjadrilo 427 poslancov, 150 hlasovalo proti a 97 sa zdržali hlasovania.Podľa schváleného stanoviska sú spoločné pravidlá týkajúce sa vývozu zbraní nevyhnutné na to, aby sa zabránilo porušovaniu ľudských práv a používaniu zbraní pochádzajúcich z Európy proti európskym ozbrojeným silám. Poslanci poukázali na konkrétne prípady, napríklad na to, že väčšina zbraní, ktoré zakúpila Saudská Arábia, bola z členských štátov EÚ. Aj napriek tomu, že vývoz zbraní do tejto krajiny porušil šesť z ôsmich kritérií, čím došlo k spochybneniu európskeho úsilia o kontrolu vyvážaných zbraní.Poslanci v tejto súvislosti upozornili, že vojnové lode zakúpené v Európe pomohli Rijádu posilniť námornú blokádu v Jemene, zatiaľ čo európske lietadlá a bomby tvorili základ saudskoarabských leteckých útokov, ktoré znásobili utrpenie obyvateľov Jemenu vystavených vojne.EP ocenil úsilie Nemecka a Holandska, ktoré prestali predávať zbrane Saudskej Arábii. Poslanci naopak kritizovali tie členské štáty, ktoré k takémuto kroku zatiaľ nepristúpili. Európski zákonodarcovia zároveň vyzvali na embargo voči všetkým členom koalície pod vedením Saudskej Arábie, ktorí sa angažujú v konflikte v Jemene.Europoslanci vyjadrili zdesenie nad tým, ako sa veľké množstvo zbraní a munície vyrobenej v EÚ ocitlo v rukách Dáišu, čiže skupiny Islamský štát pôsobiacej v Sýrii a Iraku. Podľa spoločnej pozície EÚ musia všetky jej členské štáty zabezpečiť, že vývozné licencie na zbrane nebudú presmerované nežiaducim koncovým užívateľom. Správa EP však upozornila, že niektorí členovia EÚ, ako napríklad Bulharsko a Rumunsko, toto spoločné ustanovenie nedodržiavajú účinne.Spravodajkyňa uznesenia, nemecká poslankyňa Sabine Lösingová vo svojej správe upozornila na to, že vývoz zbraní neprispieva k stabilizácii pomerov v cudzích krajinách a regiónoch a ani nepomáha pri zabezpečovaní mieru. "V Jemene sú európske zbrane v zásade zodpovedné za vojnu. Pozícia EÚ v oblasti vývozu zbraní sa musí účinne vykonávať, čo okrem iného zahŕňa aj mechanizmus sankcií," zdôraznila poslankyňa.Spoločná pozícia EÚ o vývoze zbraní obsahuje osem kritérií, ktoré musia členské štáty prijať pri rozhodovaní o tom, komu povolia licenciu na vývoz zbraní. Podľa údajov 19. výročnej správy o vývoze zbraní je EÚ druhým najväčším dodávateľom zbraní na svete (27 percent svetového vývozu), hneď po USA (34 percent) a pred Ruskom (22 percent). V roku 2016 bolo 40,5 percenta z licencií na vývoz zbraní určených pre krajiny na Blízkom východe a v severnej Afrike. Najväčšia časť týchto vývozov (v hodnote 57,9 miliardy eur) smerovala do Saudskej Arábie, Egypta a Spojených arabských emirátov.(spravodajca TASR Jaromír Novak)