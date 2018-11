Europarlament schválil mandát na rokovanie o sedemročnom rozpočte EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 14. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu v Štrasburgu schválil svoju vyjednávaciu pozíciu k dlhodobému rozpočtu EÚ na obdobie 2021 - 2027. Súčasťou mandátu vyjednávačov EP sú aj presné sumy, ktoré táto inštitúcia požaduje na financovanie jednotlivých položiek.Parlament v uznesení, za ktoré hlasovalo 429 poslancov, 207 bolo proti a 40 sa zdržalo hlasovania, zdôraznil svoju pripravenosť na nadchádzajúce rokovania o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 - 2027 s ministrami členských štátov (Rada EÚ). Poslanci však s poľutovaním skonštatovali, že členské štáty zatiaľ nedosiahli zásadný pokrok ohľadom spoločnej pozície pre dlhodobý rozpočet Únie.Návrh sedemročného rozpočtu EÚ z dielne Európskej komisie (EK) možno podľa europoslancov vnímať ako isté východisko, avšak navrhovaná výška prostriedkov podľa nich neumožní EÚ plniť si politické záväzky a reagovať na dôležité výzvy budúcnosti.Parlament sa v tejto súvislosti zhodol na nasledujúcich prioritách: zvýšenie rozpočtu pre výskumný program Horizont Európa na úroveň 120 mld. eur v cenách z roku 2018 (návrh EK je 83,5 mld. eur); viac financií pre Európsky plán pre strategické investície (Junckerov plán); zvýšenie rozpočtu pre dopravnú infraštruktúru a malé a stredné podniky; žiadne škrty v rozpočtoch kohéznej a poľnohospodárskej politiky EÚ a udržanie ich financovania na úrovni obdobia 2014-2020; zdvojnásobenie prostriedkov na boj proti nezamestnanosti mladých a strojnásobenie prostriedkov na program Erasmus+; príspevok EÚ na plnenie cieľov v oblasti klímy by mal dosiahnuť aspoň 25 % výdavkov budúceho VFR a 30 % výdavkov najneskôr v roku 2027.Poslanci sa vyjadrili aj k reforme príjmov do rozpočtu EÚ. Uznesenie konštatuje, že súčasný systém vlastných zdrojov je veľmi zložitý, nespravodlivý, netransparentný a pre občanov EÚ nezrozumiteľný. Nový a jednoduchší systém by mal podľa nich výrazne znížiť priame príspevky členských štátov naviazané na hrubý národný dôchodok a zabezpečiť primerané financovanie výdavkov EÚ. Parlament zároveň schválil zrušenie všetkých rabatov a iných korekčných mechanizmov.Poslanci sa vyslovili za zavedenie nových vlastných zdrojov príjmov EÚ, ktoré by okrem iného boli založené na dani z príjmov právnických osôb (vrátane zdanenia veľkých spoločností v digitálnom sektore), príjmoch zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) a dani z plastov.(spravodajca TASR Jaromír Novak)