EPH kupuje elektrárne Kilroot a Ballylumford v Severnom Írsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Praha 23. apríla (TASR) – Energetický a průmyslový holding, a. s., (EPH), ktorý je spolumajiteľom Slovenských elektrární, kupuje od AES Corporation (AES) severoírske elektrárne Ballylumford a Kilroot. Akvizíciou energetických zdrojov chce EPH posilniť svoje postavenie na európskom trhu s elektrinou. Obchod podlieha schváleniu európskych protimonopolných úradov. O plánovanej transakcii informoval v utorok riaditeľ odboru marketingu a komunikácie EPH Daniel Častvaj, jej hodnotu neuviedol. Plynovú elektráreň Ballylumford a uhoľnú elektráreň Kilroot kupuje EPH prostredníctvom firmy EP UK Investments Ltd. Tá je plne kontrolovaná 100 % dcérskou spoločnosťou Energetického a průmyslového holdingu EP Power Europe (EPPE), a. s.uviedol podpredseda predstavenstva EPPE Jan Špringl. Súhrnný inštalovaný výkon oboch elektrární je 1,4 GW.Vzhľadom na to, že obchod musí ešte schváliť protimonopolný úrad, jeho uzavretie sa podľa Častvaja očakáva v priebehu leta. EPH je energetická skupina so sídlom v Prahe, ktorá vlastní a prevádzkuje energetickú infraštruktúru a zdroje energie v Nemecku, Taliansku, Spojenom kráľovstve, na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku. EPH v súčasnosti zamestnáva viac ako 25.000 ľudí a patrí k najväčším prevádzkovateľom energetickej infraštruktúry v strednej Európe.