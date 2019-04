Trump označil clá EÚ na motorky Harley-Davidson za nespravodlivé

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 23. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že clá, ktorým čelí Harley-Davidson v Európe, sú „a sľúbil odplatu. To je zmena oproti jeho doterajšiemu postoju k výrobcovi motocyklov, ktorý vlani naznačil, že pre clá zvažuje presun časti výroby mimo USA.Európska únia (EÚ) zaviedla minulý rok clá na dovoz ikonickej značky motoriek po tom, ako USA uvalili clá na oceľ a hliník z Európy. Spoločnosť so sídlom vo Wisconsine minulý rok oznámila, že plánuje presunúť výrobu motocyklov určených pre Európsku úniu do svojich tovární mimo USA, aby sa vyhla clám.Trump odpovedal výzvou na zvýšenie daní a pohrozil firme, že bude lákať zahraničných výrobcov motocyklov do Spojených štátov. Podporil tiež bojkot výrobcu kultových motoriek. Tento utorok však Trump prejavil Harley-Davidson viac sympatií a označil clá EÚ za. Vo svojom tweete však neprezradil žiadne ďalšie podrobnosti o možnej odvete." napísal Trump na sociálnej sieti.V sobotu (27. 4.) má Trump naplánovanú cestu do Wisconsinu, kde sídli Harley-Davidson, v rámci svojej predvolebnej kampane. Usiluje sa totiž o opätovné zvolenie v prezidentských voľbách roku 2020.Zástupcovia Bieleho domu zatiaľ neodpovedali na žiadosť o komentár, keďže EÚ aj Spojené štáty nedávno oznámili, že sú pripravení začať rozsiahlejšie obchodné rokovania.Ani zástupcovia Harley-Davidson sa nevyjadrili k Trumpovmu vyhláseniu. Spoločnosť v utorok oznámila pokles zisku aj tržieb v 1. kvartáli 2019.