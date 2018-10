Epidémia eboly v Kongu zatiaľ nepredstavuje celosvetové riziko

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 18. októbra (TASR) - Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) sa síce môže rozšíriť aj do okolitých krajín a je "znepokojujúca", jej rozsah však zatiaľ nespĺňa kritéria na vyhlásenie zdravotného ohrozenia celosvetového rozmeru. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) to uviedla v stredu po zasadnutí krízového výboru, ktoré zvolala v súvislosti s rastúcim počtom prípadov nakazenia ebolou v tejto krajine.povedal na tlačovej konferencii v Ženeve generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.dodal s tým, že doposiaľ nezaznamenali ani jeden prípad eboly mimo územia KDR.Na východe KDR (bývalého Zairu) zomrelo na ebolu už zhruba 100 ľudí. Ďalších 35 úmrtí zaradilo konžské ministerstvo zdravotníctva medzi pravdepodobné prípady nakazenia týmto ochorením, infekcia sa však jednoznačne nepotvrdila.Od začiatku vypuknutia epidémie v júli tohto roka však s najväčšou pravdepodobnosťou zahynulo v dôsledku nakazenia sa touto chorobou dovedna už 211 osôb. Podľa konžského rezortu zdravotníctva sa podarilo vyliečiť 55 pacientov.Epidémia eboly v provincii Severné Kivu je v poradí už desiatou v KDR od 70. rokov minulého storočia, keď sa táto choroba v tejto stredoafrickej krajine prvýkrát objavila.WHO vyhlásila zdravotné ohrozenie svetového rozmeru v dôsledku epidémie z rokov 2014 a 2015, počas ktorej zahynulo v západnej Afrike viac než 11.000 ľudí.