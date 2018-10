Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi pomohla 3 Slovákom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. októbra (TASR) – Z nútenej práce v zahraničí sa aj vďaka Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi (0800 800 818) podarilo vyslobodiť troch ľudí. Linku od septembra tohto roka prevádzkuje Slovenská katolícka charita (SKCH). Všetky tri obete sú v súčasnosti späť na Slovensku a prihlásili sa do charitného programu podpory a ochrany obetí.Od začiatku septembra zaznamenala linka pomoci viac ako 20 hovorov a identifikované boli tri obete.priblížila Jana Verdura, manažérka projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi SKCH, ktorý funguje desať rokov.Linku pomoci prevádzkuje charita nepretržite. Cez pracovné dni na ňu môžu ľudia zavolať od 8.00 h do 20.00 h, mimo pracovných hodín je zabezpečený nepretržitý monitoring prichádzajúcich hovorov prostredníctvom záznamníka.Linka tiež funguje ako určitá forma prevencie a eliminácie rizík spojenej s prácou v zahraničí.poznamenala Verdura. Tých taktiež upozorňujú na to, aby si pracovnú zmluvu vždy pred podpísaním dobre prečítali. A ak je pre nich nezrozumiteľná alebo je písaná v cudzom jazyku, aby ju nepodpisovali.Osemnásty október je Európskym dňom boja proti obchodovaniu s ľuďmi.