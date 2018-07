EPIDÉMIA OSÝPOK: Michalovce zrušili zákaz hromadných podujatí

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Michalovce 31. júla (TASR) – Mimoriadna situácia, ktorú pre okres Michalovce vyhlásili z dôvodu osýpkovej epidémie, pokračuje. Zákaz hromadných podujatí však zrušili pre mestá Michalovce a Strážske, naopak, toto opatrenie rozšírili pre obce Ruská a Krišovská Liesková, naďalej platí pre mesto Veľké Kapušany a obce Laškovce, Trhovište, Zemplínska Široká, Kapušianske Kľačany, Vrbnica a Iňačovce.Dôvodom na zrušenie zákazu hromadných podujatí pre spomínané dve mestá má byť pokles prípadov ochorenia.vysvetlila pre médiá po krízovom štábe, ktorý v utorok zasadal na Okresnom úrade v Michalovciach, jeho prednostka Jana Cibereová. Podľa jej slov sú všetci obyvatelia ohnísk nákazy zaočkovaní. Ak sa situácia v mestách zmení, k zákazu sa podľa nej vrátia.doplnil prednostku hlavný hygienik SR Ján Mikas s tým, že vývoj v rámci mesta sa zatiaľ stabilizuje, situáciu budú naďalej monitorovať. Nové prípady sa skôr týkajú okolitých obcí, kde prebieha očkovanie. To realizujú v prípade zistenia aj v ďalších ohniskách. Podľa prednostky naďalej zostáva v sledovaní aj úloha, cieľom ktorej je zistiť lokality, kde je možná nákaza, nahlásiť počet osôb v nich a následne ich preočkovať.Do utorka je podľa Mikasa počet zaočkovaných na úrovni 3276. Spomenul v tejto súvislosti aj osoby na Mlynskej ulici v Michalovciach, ktoré sa odmietli tomuto opatreniu podrobiť. Z avizovaných približne desiatich rodín išlo nakoniec o šesť osôb, z toho päť už zaočkovali. Čo sa týka jednej osoby, tá je v štádiu riešenia.Na Zemplíne evidujú do utorkového rána približne 350 prípadov osýpok. Na infektologickom oddelení michalovskej nemocnice bolo v uvedenom čase zaznamenaných 16 pacientov.uviedol jeho primár Štefan Zamba. Podľa neho je vývoj, čo sa týka počtu chorých, stabilizovaný. Do utorka bolo od začiatku mája v nemocnici hospitalizovaných spolu 247 pacientov, vyše 100 chorých bolo ošetrených ambulantne.Čo sa týka komplikácií, primár spomenul hlavne zápaly pľúc u menších detí.zdôraznil. Poznamenal, že majú aj tehotné pacientky.uviedol s tým, že pri ňom nedošlo ku komplikáciám.Kritická situácia je momentálne vo Veľkých Kapušanoch a okolitých obciach, čo potvrdil aj Zamba. Momentálne podľa neho nemajú z Michaloviec hospitalizovaného ani jedného pacienta, nárast počtu chorých ale evidujú z Veľkých Kapušian a obcí Ruská, Kapušianske Kľačany a Krišovská Liesková.Väčšina opatrení prijatých na prvom krízovom štábe, ako je napr. monitoring polície či jej asistencia pri očkovaní, ale aj zabezpečenie dopravy infikovaných osôb sanitkami, platí naďalej. Najbližšie zasadnutie krízového štábu je naplánované na 13. augusta.