Slovak Lines by chcel zamestnávať viac žien vodičiek

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. júla (TASR) - Autobusový prepravca Slovak Lines, zabezpečujúci i prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji, by chcel do radov svojich vodičov získať viac žien. Spoločnosť to uviedla aj v súvislosti s utorňajším náborovým dňom.potvrdila TASR hovorkyňa Slovak Lines Eva Vozárová. Okrem faktu, že práca vodiča, resp. vodičky už nie je v súčasnosti taká fyzicky náročná ako kedysi a v rámci prímestskej dopravy nie je potrebná ani manipulácia s batožinou, potenciálne záujemkyne môžu podľa Vozárovej presvedčiť zaujímavé mzdové podmienky. Spoločnosť uvádza, že mzda vodiča sa pohybuje aj s nadčasmi od 1500 eur brutto.Na rozdiel od Dopravného podniku Bratislava (DPB), ktorý priznáva, že mu chýbajú vodiči, Slovak Lines deklaruje, že pre zabezpečenie prepravy na súčasných linkách má vodičov dostatok. Rozšírenie stavu však tiež musí riešiť.uviedla Vozárová.Dopravca zatiaľ hľadá záujemcov na Slovensku.informovala hovorkyňa. Nevylúčila však, že aj Slovak Lines bude musieť v budúcnosti pristúpiť k snahe angažovať šoférov zo zahraničia, poukazuje v tejto súvislosti na dlhodobý trend poklesu vodičov, spôsobený odchodom staršej generácie do dôchodku a menším záujmom o toto povolanie medzi mladými.povedala Vozárová.dodala.