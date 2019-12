Epidémia osýpok na Samoe si vyžiadala už 73 mŕtvych

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Canberra/Apia 16. decembra (TASR) - Počet obetí, ktoré od novembra podľahli epidémii osýpok na Samoe, vzrástol na najmenej 73. Chorobe podľahli najmä deti. Informovala o tom v pondelok vláda tejto ostrovnej tichomorskej krajiny, píše agentúra DPA.Do pondelka bolo nahlásených 5267 prípadov osýpok, oznámilo samojské ministerstvo zdravotníctva a dodalo, že do 15. decembra zaočkovali 93 percent populácie. Samoa má zhruba 200.000 obyvateľov.V snahe zastaviť epidémiu osýpok začali na Samoe na začiatku decembra očkovaciu kampaň od domu k domu. V záujme hladkého priebehu vakcinácie platilo v krajine dvojdňové prerušenie verejných služieb a obchodného styku a uzatvorenie ciest.Vláda tejto ostrovnej tichomorskej krajiny vyhlásila v novembri mimoriadny stav - spustila povinný očkovací program, zatvorila školy a zakázala zhromažďovanie sa detí na verejnosti.Podľa rozhlasovej stanice Radio New Zealand (RNZ) má epidémia osýpok v Tichomorí pôvod na Novom Zélande, ale teraz už postihuje aj ďalšie krajiny vrátane Fidži a kráľovstva Tonga.Samou postihla epidémia najťažšie pre nízku mieru zaočkovania obyvateľstva - podľa Detského fondu OSN (UNICEF) to bolo len 28 až 40 percent.