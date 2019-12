Dvoch bývalých vietnamských ministrov súdia za korupciu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hanoj 16. decembra (TASR) - Na súde v Hanoji sa v pondelok začal proces s dvoma bývalými vietnamskými ministrami, ktorých obvinili z korupcie a v prípade uznania za vinných im hrozí trest smrti, informovala agentúra DPA.Nguyen Bac Son (66), ktorý bol ministrom informácií v rokoch 2011 - 2016, je obvinený z "" a z "", uviedli vietnamské štátne médiá.Rovnakým obvineniam čelí aj exminister Truong Minh Tuan (59). Ten najskôr pôsobil ako námestník Nguyen Bac Sona a neskôr ho v úrade nahradil. Z funkcie ho odvolali v júli 2018.Nguyen Bac Son sa priznal k prijatiu úplatku vo výške troch miliónov dolárov, zatiaľ čo Truong Minh Tuan nelegálne zinkasoval 200.000 dolárov.Oba prípady súviseli so snahou vietnamského štátneho mobilného operátora MobiFone o ovládnutie miestnej televíznej spoločnosti AVG. V rámci vyšetrovania prípadu boli zatknutí aj manažéri oboch firiem.V rámci procesu, ktorý je naplánovaný do 31. decembra, by malo pred súd prestúpiť aj ďalších desať obžalovaných.Vietnamský prezident Nguyen Phu Trong, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom komunistickej strany Vietnamu, v posledných rokoch zaviedol tvrdé zásahy voči korupcii, pripomína DPA. V tejto súvislosti bolo odsúdených už viacero predstaviteľov vietnamských štátnych podnikov.Podľa vietnamských zákonov môže byť na smrť odsúdený každý, koho uznajú za vinného z prijatia úplatkov, ktorých výška dosiahne v prepočte približne 40.000 dolárov.