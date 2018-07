Epidémia osýpok nekončí: Zákaz hromadných podujatí rozšírili o 2 obce

Na snímke zľava prednostka Okresného úradu Michalovce Jana Cibereová a hlavný hygienik SR Ján Mikas na zasadnutí krízového štábu k epidémii osýpok na Okresnom úrade v Michalovciach 18. júla 2018. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 18. júla (TASR) – Krízový štáb, ktorý v stredu zasadal v Michalovciach v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou v rámci celého okresu pre výskyt osýpok, rozšíril zákaz hromadných podujatí o obec Laškovce a mesto Strážske. Všetky opatrenia prijaté v minulom týždni zostávajú naďalej v platnosti. Po zasadnutí to vyhlásila prednostka Okresného úradu v Michalovciach Jana Cibereová.Mierny pokles nových prípadov v porovnaní s predchádzajúcim týždňom pripisuje aj tomuto opatreniu. Podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa totiž môžu hromadné podujatia napomôcť prenosu tohto respiračného ochorenia. V tejto súvislosti spomenul tiež dôležitosť očkovania v oblastiach, kde sa osýpky vyskytujú a kde je veľký predpoklad ich šírenia.spomenul s tým, že k 17. júlu ide o 103 ľudí. Zaočkovaných tam bolo k tomuto dňu 1059 ľudí, z toho 737 bolo detí. V stredu navštívi túto lokalitu aj zástupca splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Niektorí jej obyvatelia sa totiž nechcú dať zaočkovať. Podľa hlavného hygienika ide o približne desať rodín. V prípade, ak by sa zaočkovať nedali, možno podľa jeho ďalších slov pristúpiť k izolácii alebo sankcii.Čo sa týka ďalších lokalít v rámci okresu, ide napr. o Veľké Kapušany, Kapušianske Kľačany či Trhovište, k rovnakému dátumu tam evidujú 875 zaočkovaných osôb, z toho 799 detí. Očkovanie podľa neho naďalej prebieha. Jeho hranica sa podľa Mikasa posunula z 15 mesiaca života na šesť mesiacov, prebieha u ľudí až do veku 50 rokov. Ostatní obyvatelia majú, ako ďalej uviedol, možnosť kontaktovať svojho lekára.Podľa primára infektologického oddelenia michalovskej nemocnice Štefana Zambu, k stredajšiemu ránu evidovali 21 hospitalizovaných pacientov s osýpkami. Celkový stav chorých je aktuálne podľa neho na úrovni 243.uviedol. Podľa jeho ďalších slov tvoria deti zhruba 85 percent, približne polovica je vo veku do dvoch rokov. Medzi komplikácie zaradil napr. zápaly pľúc či ťažké zápaly očí." zdôraznil. Pokračoval, že kapacita oddelenia zatiaľ postačuje, s ostatnými nemocnicami naďalej komunikujú.Dôvodom minulotýždňového vyhlásenia mimoriadnej situácie v okrese Michalovce zo strany prednostky bol veľký nárast pacientov chorých na osýpky. Krízový štáb prijal viaceré opatrenia na zamedzenie šírenia tohto vysoko kontagiózneho ochorenia. Patrí medzi ne okrem iných aj monitoring polície, ktorý bol podľa jej zástupcu zabezpečený a naďalej bude pokračovať. Na otázku, či je možné nakazeným ľuďom zakázať pohyb, prednostka reagovala, že krízový štáb môže prijať len určité opatrenia. Ak by chceli zamedziť pohybu občanom, môžu tak podľa jej vysvetlenia urobiť len na základe nariadenia vlády SR a vyhlásenia núdzového stavu, čo si táto situácia podľa nej nevyžaduje. Výsledky prijatých opatrení uvidia podľa hlavného hygienika v priebehu nasledujúcich týždňov.Zákaz hromadných podujatí sa okrem Laškoviec a Strážskeho vzťahuje na mestá Michalovce, Veľké Kapušany a obce Trhovište, Zemplínska Široká, Kapušianske Kľačany, Vrbnica a Iňačovce. Platí do konca júla.vysvetlila Cibereová.Najbližšie zasadnutie krízového štábu bude 31. júla.