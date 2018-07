Sklápací most v Komárne je po rekonštrukcii opäť v prevádzke

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd Foto: TASR - Milan Drozd

Komárno 18. júla (TASR) – Sklápací most v Komárne je po niekoľko týždňov trvajúcej oprave opäť v prevádzke. Most je súčasťou dôležitej tranzitnej trasy smerom do Maďarska a späť. Jeho uzavretie začiatkom júna tohto roka spôsobilo dopravné zápchy v Komárne. Oprava vozovky spočívala vo výmene špeciálnej asfaltovej vrstvy spolu so železnou armatúrou držiacou váhu vozovky v prípade otvorenia mosta.Takmer 50-ročný sklápací most začala opravovať Slovenská správa ciest 1. júna. Práce realizoval víťaz verejnej súťaže, spoločnosť Strabag, s.r.o.informoval viceprimátor Komárna Béla Keszegh. Opravu mosta sa podarilo ukončiť za šesť týždňov. Náklady na opravu dosiahli 145.000 eur.