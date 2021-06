Epidemická situácia sa na Slovensku naďalej zlepšuje, ale tempo poklesu sa mierne spomalilo

Tri milióny vakcín

Záujem o očkovanie je rozdielny

16.6.2021 (Webnoviny.sk) - Zlepšovanie epidemickej situácie pokračuje, tempo poklesu sa však mierne spomalilo. Pokles v pravidelne sledovaných ukazovateľoch pokračuje podobným tempom aj v okolitých krajinách. Znepokojujúca je však situácia vo Veľkej Británii, kde nabral dominanciu indický variant koronavírusu Ten postupne preniká aj do kontinentálnej Európy, aktuálne s najväčším zastúpením v Portugalsku. Na pravidelnej tlačovej konferencii k aktuálnej epidemickej situácii to uviedol riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR Hospitalizovaných je už menej ako 250 pacientov, umelú pľúcnu ventiláciu potrebuje menej ako 25 osôb.Na Slovensku boli už podané viac ako tri milióny dávok vakcín. Plne zaočkovaných je už 22 % populácie a tretina obyvateľstva má už ochranu v podobe prvej dávky vakcíny. Úroveň zaočkovanosti je v jednotlivých vekových skupinách rôznorodá, najnižšia je zatiaľ u detí.Aspoň prvou dávkou je zaočkovaných viac ako 65 % sedemdesiatnikov. Rozdiely v zaočkovanosti sú v jednotlivých okresoch podľa Mišíka veľmi výrazné. Zaočkovanosť prvou dávkou dosahuje od 21 % do 52 %, pri druhej dávke je ochrana na úrovni od 14 % do 32 %.Aktuálne čaká na pridelenie termínu očkovania viac ako 70-tisíc osôb. Rovnako ako miera zaočkovanosti, aj záujem o vakcínu je v jednotlivých regiónoch rozdielny. „Vyprázdňovanie čakárne sa o niečo spomalilo, prichádza totiž na rad množstvo ľudí na druhé dávky vakcín,“ dodal riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz.