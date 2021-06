Klus vyzval na Globsecu, aby sme našli cestu z pandémie bez zatvárania hraníc v rámci EÚ

Bez zatvárania hraníc

Dotkol sa aj problematiky hoaxov

16.6.2021 (Webnoviny.sk) - Už nikdy nemôžeme zatvoriť hranice v rámci Európskej únie (EÚ) tak, ako to bolo počas prvej vlny pandémie koronavírusu . Zdôraznil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus na konferencii Globsec Forum 2021 v Bratislave.Doplnil, že občania krajín EÚ vnímajú ako jednu z najväčších výhod únie práve slobodu cestovania. Vyzval preto na nájdenie cesty z pandémie bez zatvárania hraníc.Klus tiež potvrdil, že Slovensko je zástupcom rozširovania EÚ a poskytovania zahraničnej pomoci. „Týka sa to najmä krajín západného Balkánu a nášho suseda Ukrajiny,“ vysvetlil.Na budúci týždeň sa stretáva Rada pre všeobecné záležitosti EÚ. „Otvoríme tam novú kapitolu s Čiernou horou a Srbskom. Veľmi dúfam, že sa posunieme aj so Severným Macedónskom a Albánskom. Toto je pre Slovensko dôležité,“ povedal.Martin Klus sa počas diskusie dotkol aj problematiky hoaxov. „Nanešťastie propaganda a hoaxy majú veľký vplyv na Slovensko. Preto oceňujem snahy Európskej komisie a Európskeho parlamentu diskutovať o tom, aká by mala byť zodpovednosť sociálnych sietí,“ dodal štátny tajomník.