Epidemiológ má obavy z návštevy pápeža. Organizovať počas tretej vlny akciu pre 350-tisíc ľudí je zlé, tvrdí

30.7.2021 (Webnoviny.sk) - Organizovať počas tretej vlny pandémie akciu pre 350-tisíc ľudí je zlé. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal epidemiológ Martin Pavelka z Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR. Reagoval tým na septembrovú návštevu pápeža Františka na Slovensku, počas ktorej má Svätý Otec slúžiť aj omšu v meste Šaštín. Odhadom sa nej má zúčastniť približne 350-tisíc ľudí. Ako Pavelka uviedol, takúto veľkú účasť na jednej udalosti nemali ani vo Veľkej Británii, keď robili experiment s veľkými podujatiami.Epidemiológ je však na druhej strane rád, že podmienkou účasti je plná zaočkovanosť osôb. Opakovane tiež zdôraznil, že práve očkovanie je jedinou zbraňou, pomocou ktorej je možné pandémiu poraziť.Hlava katolíckej cirkvi pápež František začiatkom júla potvrdil, že v septembri oficiálne navštívi Slovensko. Návšteva by mala trvať od 12. do 15. septembra 2021.