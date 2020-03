Epidemiológovia museli pre koronavírus zrušiť svadbu, nakoniec sa zosobášili v nemocnici (video)

Svadba v operačnej sále

Oddala ich kolegyňa nevesty

29.3.2020 - Dvaja epidemiológovia, ktorí sa v americkom Bostone ocitli v prvej línii v boji proti novému koronavírusu, museli pre pandémiu zrušiť svoju svadbu. To ich však neodradilo a napokon sa zosobášili v nemocnici.Jen Andonian a Matt Shearer sa vzali v piatok v historickej operačnej sále Ether Dome v Massachusettskej všeobecnej nemocnici v Bostone. Andonian v nemocnici pracuje ako projektová manažérka Centra medicíny katastrof, Shearer je analytik v Johns Hopkins Medicine Center for Health Security.Obrad, ktorým si vynahradili zrušenú svadbu naplánovanú na 20. marca v Michigane, im pomohli zorganizovať priatelia z nemocnice.Pár oddala jedna z kolegýň nevesty. Tú k pomyselnému oltáru odviedol šéf pohotovosti. Namiesto tradičného "Môžete pobozkať nevestu" oddávajúca obrad ukončila pre situáciu vhodnejším vyhlásením "Môžete si s nevestou ťuknúť lakťami". Novomanželia tak aj urobili, no napokon sa aj rýchlo pobozkali.Riaditeľ nemocnice Peter Slavin dovolil svadbu v Ether Dome pod podmienkou, že sa na nej nebude môcť zúčastniť viac ako 10 ľudí. Kvety na obrad poskytlo nemocničné kvetinárstvo, tortu zase tím stravovacích služieb, uviedla nemocnica.