Epstein je podozrivý z pokusu o podplácanie svedkov vo svojej kauze

Na archívnej snímke z 27. júla 2006 je americký miliardár Jeffrey Epstein. Ten čelí obvineniam zo zneužívania neplnoletých dievčat. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

New York 13. júla (TASR) - Prokuratúra v New Yorku rozšírila obvinenie voči miliardárovi Jeffreymu Epsteinovi o pokus o podplácanie potenciálnych svedkov v jeho kauze pohlavného zneužívania maloletých. S odvolaním sa na súdne dokumenty o tom v noci na sobotu informovala agentúra Reuters.Podľa spomínaných dokumentov Epstein vlani na účty dvoch osôb, ktorých mená neboli zverejnené, previedol sumu vo výške 350.000 dolárov (310.000 eur).Newyorská prokuratúra na základe týchto faktov od príslušného sudcu žiada, aby miliardárovi uprel právo na prepustenie z väzby na kauciu, a to až do skončenia súdneho procesu s ním.Epstein bol tento pondelok obvinený zo zneužívania maloletých dievčat. Z dokumentov, ktoré boli v pondelok na súde zverejnené, vyplýva, že Epstein čelí obvineniu zo založenia zločineckej siete, ktorá mu umožňovala pohlavne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat. Najmladšie obete mali v tom čase podľa AP len 14 rokov.Predstavitelia prokuratúry tvrdia, že Epstein v rokoch 2002 až 2005 platil maloletým dievčatám za masáže a následne ich vo svojich domoch na Floride a v New Yorku pohlavne zneužíval.Finančníka zadržali ešte v sobotu na letisku Teterboro v štáte New Jersey. Hoci Epstein pred súdom vyhlásil, že sa cíti nevinný, súd na neho uvalil útekovú väzbu.Ako pripomenula agentúra DPA, nejde o prvý proces, v ktorom figuruje tento známy finančník s väzbami na vysoko postavených predstaviteľov Spojených štátov vrátane súčasného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa a bývalého prezidenta Billa Clintona.Ešte v roku 2008 uzavrel štátny prokurátor s Epsteinom kontroverznú dohodu o vine a treste. Finančník sa vtedy priznal, že pre svojich klientov zabezpečoval neplnoleté prostitútky, za čo strávil rok vo floridskom väzení.Práve v súvislosti s obnovením vyšetrovania tohto prípadu podal v piatok demisiu minister práce USA Alexander Acosta.Acosta totiž ešte v roku 2008 ako prokurátor na Floride uzavrel s Epsteinom tajnú dohodu o vine a treste. Finančník sa vtedy priznal, že pre svojich klientov zabezpečoval neplnoleté prostitútky, za čo strávil 13 mesiacov vo floridskom väzení.