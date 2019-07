SPPK vyzýva spotrebiteľov, aby dôkladnejšie sledovali pôvod potravín

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. júla (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyzýva spotrebiteľov na dôkladnejšie sledovanie pôvodu potravín. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK, v súvislosti s medializovaným škandálom v Poľsku s technickým cukrom.V niektorých poľských obchodoch ho podľa nej totiž zámerne predávali spotrebiteľom. Po skonzumovaní takéhoto cukru skončilo niekoľko ľudí s otravou v nemocnici. Technický cukor je nevhodný na konzumáciu, keďže môže obsahovať rôzne toxické látky. Využíva sa vo farmaceutickom priemysle ako substrát na rast podhubia.podčiarkla.uviedol člen predstavenstva SPPK Adrián Šedivý.Holéciová dodala, že na Slovensku cukor vyrábajú posledné dva cukrovary, a to v Trenčianskej Teplej a v Seredi. Cukor vyťažia zo suroviny – cukrovej repy, ktorá sa pestuje na výmere asi 22.500 hektárov. Cukrovej repe po suchej jari výrazne pomohol daždivý máj. Teraz je podľa nej však opäť nevyhnutné, aby v najbližšom období prišli ďalšie zrážky, ktoré by podporili rast cukrovej repy a následnú produkciu slovenského cukru.