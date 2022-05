Éra korumpovania sudcov sa skončila, Remišová odmieta vládu klanov a gangov

Vláda gangov

Fico útočí na právny štát

16.5.2022 (Webnoviny.sk) - Zvolávanie Bezpečnostnej rady SR , aby politici mohli spovedať policajného prezidenta, aký záťah polícia plánuje a koho chce stíhať, je za hranicou normálne fungujúceho demokratického právneho štátu. V statuse na sociálnej sieti to napísala vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) požiadal predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) o zvolanie bezpečnostnej rady.V relácii V politike na TA3 to Kollár uviedol s tým, že polícia údajne chystá bezpečnostnú akciu zameranú na ľudí z bývalého inšpekčného tímu Oblúk, sudcov a prokurátorov, ktorí rozhodovali o odposluchoch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry Zvolanie Bezpečnostnej rady SR pre prácu orgánov činných v trestnom konaní považuje Remišová za nepochopenie toho, na čo má rada slúžiť.„To môžeme rovno zrušiť ústavu a nech nám tu vládnu nejaké klanové štruktúry alebo gangy,“ zdôraznila. Zároveň skonštatovala, že sa na takej bezpečnostnej rade nezúčastní.Remišová odsúdila aj osočovanie prokurátorov špeciálnej prokuratúry zo strany predsedu strany Smer - sociálna demokracia Roberta Fica a jeho vyjadrenia o tom, že jeden zo sudcov Najvyššieho súdu SR bude musieť odísť z justície „len z dôvodu, že sa Ficovi nepáči jeho rozhodovanie“. Považuje to za bezprecentný útok na právny štát.„Fico pokračuje v kolúznom konaní, keď sa v televízii v priamom prenose vyhráža všetkým sudcom a prokurátorom, ktorí rozhodujú ináč, ako si predstavuje. Teraz v diskusii s Borisom Kollárom je veľký frajer, pretože ho parlament na čele s Borisom Kollárom podržal,“ uzavrela Remišová.