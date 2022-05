Kim Čong-un obvinil úrady z nezvládnutej reakcie na pandémiu, chorých je už vyše milión ľudí stúpli aj úmrtia

Nákaza sa rýchlo šíri

Situáciu nemajú pod kontrolou

16.5.2022 (Webnoviny.sk) - Severokórejský vodca Kim Čong-un kritizoval vládu a zdravotníckych predstaviteľov za pomalé dodávky liekov a nariadil armáde, aby reagovala na rastúcu, no do veľkej miery nediagnostikovanú krízu spôsobenú COVID-19.V krajine po niekoľkých dňoch od potvrdenia výskytu ochorenia hlásia už 1,2 milióna ľudí s horúčkou a 50 mŕtvych, informovali v pondelok tamojšie štátne médiá.V súvislosti s horúčkou, ktorá sa od konca apríla rýchlo šíri medzi ľuďmi v hlavnom meste Pchjongjang a jeho okolí, je v karanténe viac ako 564 860 obyvateľov. V pondelok potvrdili 392 920 nových prípadov a ďalších osem úmrtí.Štátne médiá nespresnili, v koľkých z týchto prípadov je potvrdený výskyt COVID-19, no predpokladá sa, že Severná Kórea nemá dostatok testovacích kapacít na to, aby dokázala zachytiť prípady vo väčších počtoch a spolieha sa najmä na izolovanie ľudí do symptómami.Kim v nedeľu počas stretnutia Politbyra vládnucej strany kritizoval vládu i zdravotníckych predstaviteľov za, podľa neho, nezvládnutú reakciu na pandémiu, pričom skonštatoval, že zdravotnícke potreby do lekární nedodávajú načas pre ich „nezodpovedný prístup k práci“ a nedostatočnú organizáciu.Politbyro vydalo núdzové nariadenie a prikázalo okamžité uvoľnenie a rýchlu distribúciu zásob zo štátnych zdravotníckych rezerv a tiež nariadili, aby boli lekárne otvorené v 24-hodinových zmenách. Podľa Kima však tieto kroky nedostatočne implementujú a vydal preto príkaz, aby sa do stabilizácie dodávok v Pchjongjangu zapojili zdravotnícke zložky armády. Informovala o tom Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA).Po stretnutí Kim a členovia Politbyra absolvovali inšpekcie lekární v jednej mestskej časti, kde Kim kritizoval zlý stav väčšiny predajní, nedostatok skladových priestorov a niektorým lekárnikom vytkol, že na sebe nemajú správne biele plášte.Nezvládnutie šírenia koronavírusu v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) by mohlo mať v krajine so slabým systémom zdravotnej starostlivosti, kde je väčšina z 26 miliónov obyvateľov nezaočkovaných, podvyživených a ďalší žijú v chudobe, veľmi tragické následky.