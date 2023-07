Erdoğan je presvedčený, že Moskva dodrží dohodu a ruskí vojaci odídu z Náhorného Karabachu do roku 2025

Konflikt trvá desaťročia

Dohoda o prímerí

13.7.2023 (SITA.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan je presvedčený, že tzv. ruskí „mierotvorcovia“ opustia Náhorný Karabach do roku 2025. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na portál Echo Kaukazu.Na otázku novinára z Azerbajdžanu týkajúcu sa ruských „mierových síl“ v Náhornom Karabachu Erdoğan povedal, že dohoda o prímerí z roku 2020 stanovuje, že ruskí „mierotvorcovia“ zostanú na určených miestach v Náhornom Karabachu do roku 2025 a v roku 2025 odídu.„Som presvedčený, že Moskva dohodu dodrží. Situáciu v regióne pozorne sleduje aj môj brat Ilham Alijev (prezident Azerbajdžanu, pozn.),“ poznamenal Erdoğan.Medzi Azerbajdžanom a Arménskom už desaťročia trvá konflikt o spomenutý región, ktorý leží na území Azerbajdžanu, ale od skončenia vojny v roku 1994 bol pod kontrolou etnických arménskych síl podporovaných Arménskom.Počas bojov o región z jesene 2020 Azerbajdžan prevzal kontrolu nad veľkými časťami Náhorného Karabachu a okolitých oblastí, ktoré desaťročia ovládali separatisti.Rusko vtedy sprostredkovalo dohodu o prímerí a vyslalo takmer 2 000 členov mierových jednotiek, ktorí majú dozerať na dodržiavanie dohody.Uvedená dohoda stanovuje, že ruský „mierový kontingent“ bude v Náhornom Karabachu päť rokov s automatickým predĺžením o ďalšie päťročné obdobie, ak žiadna zo strán neoznámi šesť mesiacov pred koncom doby svoj zámer ukončiť túto možnosť.Erdoğan to priamo nespomenul, ale pravdepodobne sa dozvedel, že jedna zo strán nepodporuje prítomnosť ruských jednotiek v Náhornom Karabachu.