Rusko po vzbure wagnerovcov zadržalo viac ako 10 vysokých dôstojníkov, Surovikin spresnil svoju úlohu

Následky vzbury

Surovikin „je na dovolenke“

14.7.2023 (SITA.sk) - Ruská tajná služba zadržala v súvislosti so vzburou Jevgenija Prigožina najmenej 13 vysokých vojenských dôstojníkov vrátane generála Sergeja Surovikina a 15 dôstojníkov suspendovali alebo vyhodili. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda, odvolávajúc sa na The Wall Street Journal (WSJ).Podľa zdrojov WSJ Surovikina na niekoľko hodín zadržali po začiatku vzbury a v súčasnosti sa nachádza v Moskve. Neobvinili ho zo spáchania žiadneho trestného činu, nebol vo väzbe, ale údajne ho viackrát vypočúvali, keďže vyšetrovatelia sa pokúšali spresniť, aká bola jeho úloha pri vzbure.Jeden zo zdrojov uvádza, že Surovikin vedel o plánoch týkajúcich sa vzbury, ale nezúčastnil sa na nich. Generála by mohli prepustiť, keď sa ruský vodca Vladimir Putin rozhodne, ako naložiť s následkami vzbury.Celkovo na výsluch zadržali najmenej 13 vysokopostavených dôstojníkov a niektorých z nich neskôr prepustili. Približne 15 dôstojníkov dočasne suspendovali alebo vyhodili. „Tieto zadržania súvisia s odstraňovaním tých, ktorým sa už nedá dôverovať,“ skonštatoval jeden zo zdrojov.Okrem iných zadržali aj Surovikinovho zástupcu Andreja Judina a zástupcu šéfa vojenskej rozviedky Vladimira Aleksejeva, ktorých síce neskôr prepustili, no pozastavili im plnenie služobných povinností, majú obmedzený pohyb a sú pod dohľadom.Aleksejev mal dlhodobé väzby na Wagnerovu skupinu, ale podobne ako Surovikin na začiatku vzbury vyzval žoldnierov, aby zložili zbrane.Medzi ďalšími zadržanými je bývalý generálplukovník Michail Mizincev, ktorý zastával aj funkciu ministra obrany a koncom apríla vstúpil do súkromnej vojenskej Wagnerovej skupiny.Kremeľ ani ruské ministerstvo obrany nereagovali na žiadosti WSJ o poskytnutie vyjadrenia. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) predtým vyhlásila, že uzavrela trestný prípad vzbury.Surovikin, ktorého západné médiá mnohokrát spájali s Prigožinom, sa však od svojho príhovoru k wagnerovcom z 24. júna, v ktorom ich vyzval, aby zložili zbrane, neobjavil na verejnosti.O jeho zadržaní informoval, napríklad, denník Financial Times, pričom uviedol, že Surovikin je vo väzbe, ale zatiaľ nie je jasné, či ho obvinili zo sprisahania alebo zadržali na výsluch.Rusko informácie o zadržaní generála poprelo a šéf obranného výboru ruskej Štátnej dumy Andrej Kartapolov na otázky novinárov reagoval, že Surovikin „je na dovolenke“ a „zatiaľ nie je k dispozícii“.