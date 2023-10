Erdoğan obvinil Západ z ľahostajnosti voči utrpeniu moslimov, skritizoval aj nečinnosť Európskej únie a OSN

26.10.2023 (SITA.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan vo štvrtok skritizoval Európsku úniu za to, že nevyzvala po prímerí v Pásme Gazy a obvinil Západ z ľahostajnosti voči utrpeniu moslimov.„Koľko detí ešte musí zomrieť, kým Európska komisia vyzve na prímerie. Koľko ton bômb musí dopadnúť na Gazu, kým Bezpečnostná rada OSN začne konať?“ povedal Erdoğan v prejave, ktorý odvysielala televízia.Západ podľa neho nevidí násilie v Pásme Gazy, „pretože prelievaná krv je moslimská krv“. Erdoğan tiež oznámil, že Turecko dosiaľ vyslalo do Egypta 10 nákladných lietadiel s humanitárnou pomocou, vrátane generátorov, určených do Pásma Gazy. Do Egypta podľa neho odišlo aj 25 tureckých zdravotníkov.