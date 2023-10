Samosprávy dokážu čerpať eurofondy lepšie ako štát, SK8 chce žiadať čo najviac peňazí a partnerstvo s novou vládou

Efektívne čerpanie zdrojov

Partneri vlády

26.10.2023 (SITA.sk) - Združenie samosprávnych krajov SK8 bude od novej vlády žiadať, aby čo najviac peňazí z eurofondov išlo na samosprávne kraje, mestá a obce. Tie by sa podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku mali podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia rozhodnúť, kam tieto peniaze konkrétne pôjdu.Počas štvrtkového rokovania SK8 v Krakovanoch pri Piešťanoch povedal, že už v budúcom roku by malo ísť o stovky miliónov eur.„Tie strany, ktoré tvoria vládnu koalíciu, s presunom týchto prostriedkov na nižšie úrovne riadenia krajiny súhlasia. Rok 2024 bude na to, aby sme získali viac finančných prostriedkov z eurofondov v tomto programovacom období, ja pevne verím, že samosprávy dokážu lepšie čerpať tieto prostriedky ako štát a dobre a efektívne ich umiestniť v regiónoch,“ povedal Baška, ktorý je aj poslancom Národnej rady SR za Smer-SD Samosprávne kraje chcú byť podľa Bašku partnerom vlády, čo by sa malo dostať aj do jej programového vyhlásenia. Predchádzať by sa tak malo situáciám z nedávnej minulosti, kedy boli prijímané v parlamente zákony, ktoré mali negatívny dopad na rozpočty samospráv.„Chceme mať určité právo veta, keď sa budú prijímať nové zákony, nová legislatíva v parlamente, ktorá bude mať dopad na samosprávy, aby sme boli pri tom, aby sme si to mohli odkomunikovať,“ dodal župan Baška.