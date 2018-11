Erdogan a Putin slávnostne otvorili časť plynovodu TurkStream

Na snímke zľava ruský prezident Vladimir Putin a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan počas slávnostného otvorenia časti plynovodu TurkStream, ktorým bude Rusko dodávať Turecku zemný plyn cez Čierne more v Istanbule 19. novembra 2018. Plynovod TurkStream z Ruska do Turecka by mal byť v prevádzke v roku 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 19. novembra (TASR) - Plynovod TurkStream z Ruska do Turecka by mal byť v prevádzke v roku 2019.Po príslušných testoch sa spustia dodávky plynu, povedal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na slávnostnom otvorení časti plynovodu v Istanbule. Presný dátum uvedenia do prevádzky nespomenul. Podľa štátnej agentúry Anadolu by plynovod mohol začať fungovať koncom budúceho roka.Na slávnosti sa zúčastnil aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý označil nový plynovod za "dôležitý faktor energetickej bezpečnosti Európy".Časť plynovodu, ktorá vedie cez Čierne more, je podľa Erdogana už hotová. TurkStream povedie po úplnom dokončení z blízkosti pobrežného ruského mesta Anapa cez Čierne more až k tureckému pobrežiu približne 100 kilometrov od Istanbulu. Cez dve vetvy plynovodu by ročne potom malo pretiecť až 31,5 miliardy metrov kubických plynu. Turecko je jedným z najväčších odberateľov ruského plynu.Erdogan uviedol, žez týchto dodávok plynu poputuje do Európy.Výstavba plynovodu sa začala v máji 2017. Rusko dodáva Turecku plyn už od roku 2003 cez plynovod Blue Stream.