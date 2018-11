Xiaomi sa dostal z červených čísiel, jeho zisk prekonal odhady

Ilustračná snímka. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 19. novembra (TASR) - Čínsky výrobca smartfónov Xiaomi v pondelok oznámil, že sa v 3. štvrťroku dostal z červených čísiel a jeho zisk prekonal aj odhady analytikov. Vďačí za to silnému odbytu v Indii a Európe.Čínska firma dosiahla za tri mesiace do konca septembra 2018 čistý zisk 2,48 miliardy jüanov (314,48 milióna eur), zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka vykázala stratu 11 miliárd CNY. Analytici jej pritom predpovedali v sledovanom období zisk 1,92 miliardy CNY.Xiaomi tiež uviedol, že jeho prevádzkový zisk v 3. štvrťroku klesol o 38,4 % na 3,59 miliardy CNY, ale tržby vzrástli o 49,1 % na 50,85 miliardy CNY.Tieto zmiešané výsledky sú dôsledkom spomalenia nákupu smartfónov na domácom trhu v Číne, kde sa Xiaomi stal najpredávanejšou značkou mobilných telefónov, aj v zámorí.Napriek tomu Xiaomi spolu s ďalšími výrobcami lacnejších slúchadiel Oppo a Vivo získali približne jednu štvrtinu na globálnom trhu smartfónov v prvej polovici roka 2018, tvrdí prieskumná spoločnosť IDC.Najrýchlejšie sa rozvíjajúcim trhom Xiaomi je India, kde sa mu podarilo dosiahnuť úspechy vďaka svojim cenovo dostupným telefónmi zo série Redmi. A darí sa mu aj v Európe, kde vstúpil na trh v roku 2017. Začiatkom tohto mesiaca predstavil svoj kľúčový produkt Mi 8 Pro v Británii.Ale na to, aby ustál spomalenie na globálnom trhu, musí podľa analytikov preniknúť na nové trhy, a tiež ponúknuť drahšie modely s vyššou maržou.Čínska spoločnosť už pridáva nové a drahšie značky do svojho portfólia, ktoré cielia na bohatších klientov.(1 EUR = 7,8859 CNY)